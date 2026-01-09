Μιλουτίνοφ: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ, ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης αναφέρθηκε στο πόσο χαρούμενος νιώθει που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν με 95-80 στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στη flash interview, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ανφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στους συμπαίκτες τους, ενώ επίσης σχολίασε πως νιώθει χαρούμενος που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Ήμουν στεναχωρημένος που δεν μπορούσα να παίξω το προηγούμενο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην ομάδα. Απολαμβάνω να παίζω με αυτά τα παιδιά και απολαμβάνω να παίζω σε αυτή την ομάδα. Έχουμε μεγάλο ρόστερ. Ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά. Ο Ουόρντ στο πρώτο ημίχρονο μας έδωσε ενέργεια. Όλοι μπορούν να κάνουν το step-up και μετά το παιχνίδι είναι εύκολο για εμάς».