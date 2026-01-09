Ολυμπιακός: Την προσεχή Τετάρτη η επόμενη αναμέτρηση στην EuroLeague - Η ώρα και ο αντίπαλος
Εκτός έδρας υποχρέωση έχει ο Ολυμπιακός, μετά την Μπάγερν, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να ταξιδεύουν στο Βελιγράδι.
Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν, σε ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μετά από συμφωνία των δύο πλευρών δε θα αγωνιστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Η δεύτερη έχει να κάνει με την ημέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου και ώρα 20:30, ενώ μάλιστα θα λάβει χώρα στην Aleksandar Nikolic Hall.
Και αυτό, διότι η Stark Arena θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, έτσι η Παρτίζαν αναγκάστηκε να μετακομίσει στο μικρότερο γήπεδο της πόλης.
22η αγωνιστική
