Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Κι όλα αυτά ενώ ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους, τραγουδώντας το «βουντού-βουντού» μαζί με τον φροντιστή των «πράσινων»!

Οι Ρισόν Χολμς (16 π., 9 ριμπ.) και Κέντρικ Ναν (21 π.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και η EuroLeague δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

