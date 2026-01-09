Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους

Παναθηναϊκός: Τα highlights από τη νίκη επί της Βίρτους
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά τις εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 13-8, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν.
Κι όλα αυτά ενώ ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους, τραγουδώντας το «βουντού-βουντού» μαζί με τον φροντιστή των «πράσινων»!
Οι Ρισόν Χολμς (16 π., 9 ριμπ.) και Κέντρικ Ναν (21 π.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και η EuroLeague δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.