Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της regular season.

Έτσι, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν νικηφόρα τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-8 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου (15/1, 20:30, LIVE από τo Gazzetta).

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια–Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 * Ολυμπιακός 11-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai Basketball 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1