Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 84-71, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της regular season.

Έτσι, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν νικηφόρα τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-8 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου (15/1, 20:30, LIVE από τo Gazzetta).

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Παρασκευή 9/1

 
  • 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου
  • 21:30 Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές
  • 21:30 Μπασκόνια–Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

  • 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
  2. Μονακό 14-7
  3. Βαλένθια 14-7
  4. * Φενέρμπαχτσε 13-7
  5. Μπαρτσελόνα 13-7
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
  7. Παναθηναϊκός 13-8
  8. * Ολυμπιακός 11-8
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9
  10. Ερυθρός Αστέρας 11-9
  11. Αρμάνι Μιλάνο 10-10
  12. Βίρτους Μπολόνια 10-11
  13. Dubai Basketball 10-11
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
  15. Παρί 7-13
  16. Μπάγερν Μονάχου 7-13
  17. Μπασκόνια 6-14
  18. Αναντολού Εφές 6-14
  19. Βιλερμπάν 6-14
  20. Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

  • 21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

  • 18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
  • 19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
  • 20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
  • 21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
  • 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
