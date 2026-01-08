Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό μπλοκ του Χουάντσο και το κάρφωμα του Χολμς
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Οι παίκτες των «πρασίνων», προσέφεραν σκορ και θέαμα στους οπαδούς τους, μετά από μια φάση διαρκείας που είχε ως πρωταγωνιστές τους Χολμς και Χουάντσο.
Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από ένα εντυπωσιακό μπλοκ του Χουάντσο Ερνγακόμεθ, ακολούθησε ένα εξίσου τρομερό στιγμιότυπο, με τον Σορτς να... σερβίρει και τον Ρισόν Χολμς να καρφώνει σε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Δείτε τη φάση:
TJ Shorts ➡️ Richaun Holmes! 💪#EveryGameMatters pic.twitter.com/aebdjJLgPg— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) January 8, 2026
