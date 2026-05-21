Μπατίστ: «Απογοήτευση που ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε Final Four, ο Ομπράντοβιτς μας βοήθησε να γίνουμε προπονητές»

Είναι ένας θρύλος της Euroleague και του Παναθηναϊκού, έχοντας συνδέσει το όνομα του με σπουδαίες στιγμές του τριφυλλιού. Ο Μάικ Μπατίστ μίλησε στο Basketball Sphere και αναφέρθηκε στην πορεία του τριφυλλιού, το οποίο αποκλείστηκε από τη Βαλένθια και δεν βρίσκεται στο Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε

«Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four είναι μια απογοήτευση. Θυμάμαι το 2007, όταν είχα την ευκαιρία να παίξω σε ένα Final Four που διεξήχθη επίσης στην Αθήνα, απλώς ήξερα ότι αν δεν φτάναμε τουλάχιστον εκεί, θα θεωρούνταν αποτυχία, παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος ήταν προφανώς ο ίδιος ο τίτλος.

Ξέρω τι περνούν αυτή τη στιγμή, αλλά απλά πρέπει να στραφούν στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ κλειστή σειρά από τη Βαλένθια, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία του συλλόγου αφού προηγήθηκε με 2-0. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον προπονητή, αλλά από τη δική μου οπτική γωνία, φαινόταν ότι δεν έκαναν αρκετές προσαρμογές από παιχνίδι σε παιχνίδι, ούτε κατά τη διάρκεια των ίδιων των αγώνων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την κατάρρευση. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος», ανέφερε αρχικά.

Για τον Σάρας: «Η κατάκτηση του τίτλου με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν απίστευτη. Όλοι γνωρίζαμε πόσο υψηλό ήταν το μπασκετικό του IQ και τώρα τα έχει μεταφέρει όλα αυτά στην προπονητική. Ακόμα και ως παίκτης, είχε την ικανότητα να προβλέπει τα πράγματα στο γήπεδο πριν συμβούν και πιστεύω ότι κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα ως προπονητής με την ίδια προσέγγιση.

Είναι πολύ προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια στην επίθεση, δίνει προσοχή στις αποστάσεις, θέλει να ελέγχει τον ρυθμό και βάζει τους παίκτες του στις καλύτερες δυνατές καταστάσεις.

Δύσκολο είναι να υπερασπιστείς έναν τίτλο της EuroLeague. Είναι μια εξαιρετικά απαιτητική πρόκληση να βεβαιωθείς ότι όλα λειτουργούν σωστά, να παραμείνεις υγιής και να έχεις διαθέσιμο ένα πλήρες ρόστερ. Ακόμα και για μένα τώρα ως βοηθός προπονητή, υπάρχουν πολλά πράγματα που καταλαβαίνω πραγματικά σήμερα μόνο όταν τα βλέπω μέσα από τα μάτια κάποιου σαν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Όλα αυτά μου θυμίζουν την εποχή που ήμουν στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν συμπαίκτης μου και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προπονητής μας».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Ο Ζέλικο μας βοήθησε όλους και μας έδωσε ένα σημείο εκκίνησης για να μπούμε στο επάγγελμα του προπονητή, να γίνουμε μέρος οργανισμών όπως το NBA ή η EuroLeague. Είναι μια τεράστια έμπνευση και ένα απίστευτο κίνητρο.

Ως παίκτης, τον παρακολουθούσα για χρόνια στα αποδυτήρια και στον πάγκο, αργότερα και στη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν. Μας έδινε έμπνευση.

Ελπίζω μια μέρα να γίνω κι εγώ προπονητής, και τότε οι άνθρωποι θα μπορούν να δουν την επιρροή του ακόμα πιο καθαρά και όλα όσα έμαθα από αυτόν ως παίκτης. Έμαθα πολλά».