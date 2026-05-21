Η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό (22/5, 21:00) και το Gazzetta θυμίζει τις προηγούμενες 21 περιπτώσεις όπου δύο ομάδες από την ίδια χώρα βρέθηκαν στο Final Four.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε φέτος στο Final Four για πέμπτη σερί χρονιά, η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ θα παλέψει για το 12ο Κύπελλο Πρωταθλητριών/EuroLeague της ιστορίας της, η Φενέρμπαχτσε θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η Βαλένθια κουβαλά την ταμπέλα της πρωτάρας, έχοντας αφήσει εκτός ημιτελικών τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό.

Οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Final Four της EuroLeague, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από το 2007, και ο πρωταθλητής Ευρώπης θα αναδειχθεί στο glass floor του Telekom Center Athens το βράδυ της Κυριακής 24/5. Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ θα παίξει με τη Βαλένθια, δίνοντας συνέχεια στην ιδιαίτερη παράδοση με τις ομάδες από την ίδια χώρα που βρέθηκαν στο Final Four.

Από το 1988, κάτι ανάλογο έχει συμβεί 22 φορές. Η αρχή έγινε το 1992, όταν η Μπανταλόνα αντιμετώπισε στον ημιτελικό την Εστουντιάντες. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 91-69 και προκρίθηκαν στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου ο Σάσα Τζόρτζεβιτς με τρίποντο στο φινάλε άρπαξε τον τίτλο μέσα από τα χέρια της Μπανταλόνα και τον έδωσε στην Παρτίζαν του rookie κόουτς Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το ιδιαίτερο Final Four του Τελ Αβίβ

Η διοργάνωση του 1994 ήταν υπόθεση ανάμεσα σε Ισπανία και Ελλάδα, αφού η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε στον ημιτελικό την Μπανταλόνα και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό! Τελικά, το τρίποντο του Κορνίλιους Τόμπσον έριξε τους Πειραιώτες στον καναβάτσο και χάρισε τον τίτλο στην Μπανταλόνα. Παρεμπιπτόντως, το Final Four του Τελ Αβίβ αποτελεί τη μοναδική μέχρι σήμερα διοργάνωση όπου βρέθηκαν τέσσερις ομάδες από δύο χώρες.

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι «αιώνιοι» έχουν συμμετάσχει έξι φορές στο ίδιο Final Four. Η αρχή έγινε το 1994 στο Τελ Αβίβ, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό. Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό της επόμενης χρονιάς στη Σαραγόσα, όπου νικητές ήταν οι «ερυθρόλευκοι». Το 2009 ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να πανηγυρίσει τη νίκη στον ημιτελικό του Βερολίνου, φτάνοντας έως το τέλος της διαδρομής.

Οι υπόλοιπες κοινές παρουσίες των «αιωνίων» στα Final Four ήταν το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ολυμπιακό να κατακτά τον τίτλο, και το 2024 στο Βερολίνο, με τον Παναθηναϊκό να ράβει το έβδομο αστέρι. Πέρσι, ο Ολυμπιακός επικράτησε των «πράσινων» στον μικρό τελικό στη διοργάνωση του Άμπου Ντάμπι.

Τα 22 Final Four με ομάδες από την ίδια χώρα

1992 : Μπανταλόνα – Εστουντιάντες

: Μπανταλόνα – Εστουντιάντες 1994 : Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα / Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

: Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα / Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1995 : Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1996 : Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1998 : Κίντερ Μπολόνια – Μπένετον

: Κίντερ Μπολόνια – Μπένετον 1999 : Κίντερ Μπολόνια – Τίμσιστεμ Μπολόνια

: Κίντερ Μπολόνια – Τίμσιστεμ Μπολόνια 2002 : Κίντερ Μπολόνια – Μπένετον

: Κίντερ Μπολόνια – Μπένετον 2003 : Μπένετον – Σιένα

: Μπένετον – Σιένα 2004 : Σιένα – Σκίπερ Μπολόνια

: Σιένα – Σκίπερ Μπολόνια 2006 : Τάου – Μπαρτσελόνα

: Τάου – Μπαρτσελόνα 2007 : Τάου – Ουνικάχα Μάλαγα

: Τάου – Ουνικάχα Μάλαγα 2009 : Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2012 : Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2013 : Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2014 : Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2016 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Λοκομοτίβ Κουμπάν

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Λοκομοτίβ Κουμπάν 2019 : Εφές – Φενέρμπαχτσε

: Εφές – Φενέρμπαχτσε 2022 : Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2023 : Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2024 : Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2025 : Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2026: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

