Παναθηναϊκός: Μεγάλο buzzer beater τρίποντο του Ναν με τη λήξη του ημιχρόνου!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της EuroLeague στο πλαίσιο της «διαβολοβδομάδας» και στοχεύει να σπάσει το... ρόδι με νίκη στην έδρα του.
Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά στην αναμέτρηση με... όπλο τους την άμυνα, έχοντας δεχτεί 33 πόντους στο ημίχρονο. Το highlight του παιχνιδιού όμως ήταν ο τρόπος που έληξε το πρώτο μέρος.
Η μπάλα πήγε συστημένη στα χέρια του Κέντρικ Ναν μετά την ανανέωση της κατοχής από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με τον Αμερικανίκ γκαρντ να σκοράρει με buzzer beater τρίποντο στην εκπνοή.
@nunnbetter_ with a BANG to end the half 💰#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/d8C4pmkiu6— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2026
