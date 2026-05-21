Ανάρτηση Γιαννακόπουλου με αγκαλιά Αταμάν: «Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε μια φωτογραφία με τον Εργκίν Αταμάν στην οποία αγκαλιάζει τον Τούρκο προπονητή και έστειλε το μήνυμα του.

Λίγες ώρες πριν ο ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με story στο instagram αναφέρθηκε στη διοργάνωση του Final Four στο Telekom Center, απαίτησε «επαγγελματισμό και αυστηρότητα», έστειλε μήνυμα στους φίλους του Τριφυλλιού και μίλησε καυστικά για τον Ολυμπιακό.

Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων έκανε νέο story στο instagram στο οποίο έβαλε μια φωτογραφία που αγκαλιάζει τον Έργκιν Άταμαν θέλοντας να στείλει το μήνυμα του. Μάλιστα έγραψε: «Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υγ. ψαχτείτε να δείτε που είναι το σημερινό ραντεβού μας»