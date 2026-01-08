Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς, δεν θα ενισχύσει την ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό (09/01, 21:15), λόγω προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν (09/01, 21:15), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο ΣΕΦ.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, είδε τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς να αποχωρεί στο β' ημίχρονο στην αναμέτρηση κόντρα της Μπασκόνια, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο 36χρονος, ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα και θα στερήσει τις υπηρεσίες του από την ομάδα του για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Επίσης, αμφίβολη είναι και η παρουσία του Καμάρ Μπάλντουιν στην αναμέτρηση, καθώς και αυτός αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.

Ο αρχηγός της Μπάγερν, μετρά 8.6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ο, ανά παιχνίδι.