Μόρις: «Στην Ευρώπη πρέπει να παίρνεις γρηγορότερα αποφάσεις σε μικρότερο χώρο»

Ο Μόντε Μόρις σχολίασε τις διαφορές του NBA με την EuroLeague, όσον αφορά τους χώρους αλλά και την ένταση.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Μπάγερν (9/1 - 21:15), με τον Μόντε Μόρις να μπαίνει τέταρτη φορά στο παρκέ σε αναμέτρηση EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών σχολίασε τις διαφορές, σε σχέση με τα όσα έβλεπε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA, ενώ μίλησε και για τα όσα θέλει η ομάδα από εκείνον.

Οι δηλώσεις του Μόρις

Για τις πρώτες του σκέψεις από την Ελλάδα: «Μου αρέσει πολύ εδώ. Είναι ωραίο το φαγητό, η ομάδα, ο κόσμος. Ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου με έχουν αγκαλιάσει. Προσπαθώ να βελτιωθώ κάθε μέρα και να μαθαίνω κάθε μέρα το σύστημα. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και θα προσπαθήσω να βελτιωθώ για να βοηθήσω περισσότερο».

Για τη βελτίωση του: «Πρέπει είμαι περισσότερο εγώ, να βρω τρόπο να είμαι πιο επιθετικός και να κάνω το παιχνίδι μου. Βλέπω πολλλά βίντεο. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σταδιακά, έχω παίξει 2-3 ματς. Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός για τους συμπαίκτες μου και θεωρώ ότι θα βελτιωθώ. Χρειάζομαι κάποια παιχνίδια να πάρω στα πόδια μου ακόμα»

Για τη διαφορά με το ΝΒΑ: «Σίγουρα είναι πολλά διαφορετικά. το παρκέ, η ρακέτα είναι μικρότερα. Στο NBA υπάρχουν 3'' στη ρακέτα, υπάρχουν περισσότεροι χώροι. Το μπάσκετ είναι παντού μπάσκετ. Το θέμα είναι να παίρνεις γρηγορότερα αποφάσεις σε μικρότερο χώρο»

Για αυτά που θέλει η ομάδα από εκείνον: «Δεν μου είπαν κάτι συγκεκριμένο. Αλλά πρέπει να φέρω περισσότερη ένταση στο παιχνίδι όταν ο Τόμας Γουόκαπ δεν είναι στο παρκέ. Να αυξάνω ή να διατηρώ την ένταση, να είμαι ο εαυτός μου και να προσφέρω στο playmaking».