Ο Κέντρικ Ναν, πραγματοποίησε εντυπωσιακό follow κάρφωμα πάνω από τον Ντόντα Χολ και στη συνέχεια, «αγριοκοίταξε» τον σέντερ του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19η αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κένρικ Ναν πραγματοποίησε ένα καταπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο και χάρισε ακόμα ένα ακόμα highlight στην αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος γκαρντ του Παναθηναϊκού, έπειτα από άστοχο σουτ του Ρογκοβόπουλου, ακολούθησε τη φάση και κάρφωσε με follow πάνω από τον Ντόντα Χολ και στη συνέχεια... αγριοκοίταξε τον σέντερ των «ερυθρολεύκων».

Δείτε τη φάση:



