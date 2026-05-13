Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια να ξεχωρίζει. Οι Πράσινοι ταξίδεψαν στην Ισπανία για το 5ο ματς της σειράς των playoffs κι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μια θέση στο Final 4 της Αθήνας. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports 4.

Αμέσως μετά, δείτε όλο το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet, στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 21:15.

Στο ποδόσφαιρο, ξεκινά σήμερα η 5η και προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30 (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (Nova Sports prime). Νωρίτερα, δείτε όλα τα νέα και τις πιθανές ενδεκάδες στους Galacticos by Interwetten στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00.

Στα play offs 5-8 σήμερα, ο Λεβαδειακός τίθεται αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ στις 17:00 (Nova Sports 2) και ο Βόλος με τον Άρη (17:00, Cosmote Sport 2).

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας (22:00, Νοva Sports Premier League), ενώ στην Ιταλία η Λάτσιο τίθεται αντιμέτωπη με την Ίντερ στις 22:00 στον μεγάλο τελικό του Coppa Italia.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας