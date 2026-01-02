Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο ενορχηστρωτής της προσπάθειας του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στο δεύτερο δεκάλεπτο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens χτίζοντας από τα πρώτα λεπτά διψήφιο προβάδισμα για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +15 (13-18).

Στη δεύτερη περίοδο, το ματς άλλαξε εντελώς πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός με μπροστάρη τον Κέντρικ Ναν επέστρεψε στο ματς και οδηγήθηκε στο ματς διατηρώντας την απόλυτη ισορροπία (43-43).

Από την απόλυτη αστοχία, οι «πράσινοι» ευστόχησαν σε 5 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 14 πόντους όλους σε αυτή την περίοδο. Για την ιστορία, 30-15 ήταν το επιμέρους σκορ.