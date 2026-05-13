Ο Βασίλης Ξανθόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor by Novibet και τόνισε την πεποίθησή του πως μια ελληνική ομάδα θα κατακτήσει την φετινή EuroLeague.

Εκλεκτό καλεσμένο είχε το Gazz Floor by Novibet, με τον προπονητή του Περιστερίου, Βασίλη Ξανθόπουλο, να βρίσκεται στο στούντιο, αναλύοντας όλη την πορεία της ομάδας του την φετινή σεζόν, ενώ, μεταξύ άλλων, παρέθεσε και την δική του πρόβλεψη για την EuroLeague.

«Πιστεύω ότι θα πανηγυρίσουμε φέτος EuroLeague. Σαφώς δεν μπορούν και οι δύο να το πάρουν, αλλά ένας από τους δύο θα το πάρει», είπε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Ξανθόπουλος στο Gazz Floor by Novibet.