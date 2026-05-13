Ο Τάισον Γουόρντ ξεπέρασε το πρόβλημα στη μέση του και θα είναι κανονικά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ματς απέναντι στον Κολοσσό.

Ο Τάισον Γουόρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του στη μέση και θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό. αλλά και στο Final Four της EuroLeague.

Εκτός από το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, ενώ οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Κόρι Τζόσεφ είναι εκτός της 8άδας της Stoiximan GBL.

Έτσι, η εξάδα των ξένων για το ματς του ΟΙλυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό θα απαρτίζεται από τους Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Άλεκ Πίτερς, Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Εκτός της αναμέτρησης θα είναι και ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος ένιωσε ένα μικρό σφίξιμο στο δεξί πόδι, χωρίς όμως να είναι κάτι το σοβαρό.