Ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε το παρών στο «Telekom Center Athens» για να παρακολουθήσει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Ανδρέας Τεττέη στο πλαίσιο της μεγάλης του συνέντευξης στο Gazzetta είχε αναφερθεί στη συνήθεια του να επισκέπτεται το ΟΑΚΑ στο παιχνίδια μπάσκετ του Παναθηναϊκού, μαζί με τον πνευματικό του πατέρα, Χρήστο Πρίτσα και τα πνευματικά αδέλφια του Πάνο και Κωνσταντίνο, πριν καν πάρει τη μεγάλη του μεταγραφή. Αυτό έγινε και στο πρώτο ματς του 2026 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Η κάμερα της NOVA «έπιασε» τον διεθνή Έλληνα φορ, ο οποίος εδώ και λίγες μέρες προπονείται υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπεντίτεθ και μετράει αντίστροφα για την παρθενική του εμφάνιση με τα πράσινα.

Παρέα με τον 24χρονο επιθετικό είναι οι γιοι του διοικητικού ηγέτη της Κηφισιάς και πνευματικά του αδέλφια.

Η σχετική αναφορά του Τεττέη στο Gazzetta

Εκείνη την περίοδο (των δημοσιευμάτων για το μέλλον του) είχες εμφανιστεί και στο ΟΑΚΑ για να δεις μπάσκετ. Ήταν κάποιο μήνυμα ή κάτι τυχαίο;

«Στο ΟΑΚΑ πήγαινα από πέρυσι, από όταν έφτιαξαν μέσα το γήπεδο. Πήγαινα συνέχεια να δω μπάσκετ, με τον Πάνο και τον Κωνσταντίνο, που είναι πνευματικά μου αδέρφια και με τον κύριο Χρήστο (Πρίτσα), που είναι ο νονός μου. Πήγαιναν και μου έλεγαν "έλα μαζί μας".

Πολλές φορές πάω και με ένα φίλο μου Παναθηναϊκό, επειδή έχω τα εισιτήρια, για να δω μπάσκετ. Κάποιες φορές ήθελα απλώς να ξεφύγω λίγο από το ποδόσφαιρο και να δω κάτι άλλο».