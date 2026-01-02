Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Απίθανο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού με 28 πόντους και +15
Ο Ολυμπιακός έδειξε τα... δόντια του στο 1ο δεκάλεπτο του ντέρμπι στο Telekom Center. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το πόδι κολλημένο στο γκάζι, ξεκινώντας το δεκάλεπτο έχοντας 4/5 δίποντα και 4/4 τρίποντα.
Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ έδιναν σκορ ασταμάτητα, την ώρα που ο Γουόκαπ μοίραζε τις ασίστ και ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιθετικά περίοδο, κλείνοντας με 28 πόντους ενεργητικό.
Ταυτόχρονα η άμυνά του κράτησε τον Παναθηναϊκό πολύ χαμηλά, για να κλείσει έτσι η περίοδος στο 13-28.
Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού στην περίοδο: 6/10 2π., 4/9 3π., 3/3 1π., 14 ριμπάουντ (5 επ.), 6 ασίστ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.