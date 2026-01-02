Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο 1ο δεκάλεπτο του ντέρμπι, χτίζοντας διαφορά 15 πόντων με «εκρηκτικό» ξεκίνημα.

Ο Ολυμπιακός έδειξε τα... δόντια του στο 1ο δεκάλεπτο του ντέρμπι στο Telekom Center. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το πόδι κολλημένο στο γκάζι, ξεκινώντας το δεκάλεπτο έχοντας 4/5 δίποντα και 4/4 τρίποντα.

Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ έδιναν σκορ ασταμάτητα, την ώρα που ο Γουόκαπ μοίραζε τις ασίστ και ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιθετικά περίοδο, κλείνοντας με 28 πόντους ενεργητικό.

Ταυτόχρονα η άμυνά του κράτησε τον Παναθηναϊκό πολύ χαμηλά, για να κλείσει έτσι η περίοδος στο 13-28.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού στην περίοδο: 6/10 2π., 4/9 3π., 3/3 1π., 14 ριμπάουντ (5 επ.), 6 ασίστ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο.