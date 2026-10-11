Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, για την 2η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου (11/10, 13:00 LIVE από το Gazzetta) στη SUNEL Arena, για την 2η αγωνιστική της Greek Basket League.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νίκη επί του Ηρακλή και να βρει τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Sport Fm TV 1.