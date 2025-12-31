Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για την ώρα, παραμένει κάτοικος Βελιγραδίου, με την Παρτίζαν να αποφασίζει να τον κρατήσει μετά το ναυάγιο στην υπόθεση Σίλβα.

Η Παρτίζαν φαίνεται πως αλλάζει πολιτική στο θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς η επικείμενη μεταγραφή του Κρις Σίλβα στην Φενέρ αλλάζει τα δεδομένα για τους Σέρβους.

Ο σέντερ της ΑΕΚ ήταν ο νούμερο ένα στόχος της Παρτίζαν ως αντικαταστάτης του Ταϊρίκ Τζόουνς, όμως η Φενέρ ήταν εκείνη που τον έπεισε, γεγονός που αφήνει την ομάδα του Βελιγραδίου χωρίς πιθανό αντικαταστάτη.

Έτσι, η Παρτίζαν διαμήνυσε πως επί του παρόντος δεν μπορεί να αφήσει τον παίκτη ή να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για πιθανό buy out, καθώς δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο για παίκτη ικανό να καλύψει το κενό του στην ρακέτα των Ασπρόμαυρων.

Αυτό δεν σημαίνει και οριστική παραμονή του Τζόουνς στην Παρτίζαν, καθώς ο παίκτης αποτελεί persona non grata στο Βελιγράδι, με τους οπαδούς της ομάδας να μην θέλουν να τον βλέπουν. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα είναι πολύ ξεκάθαρα στην παρούσα φάση, με τον σύλλογο να έχει (αγωνιστική) ανάγκη τον παίκτη και να μην είναι σε θέση να τον παραχωρήσει.

Τις επόμενες ημέρες (ή ακόμη και ώρες) αυτό μπορεί να ανατραπεί και η Παρτίζαν, που έτσι κι αλλιώς δεν διανύει περίοδο σταθερότητας σε όλους τους τομείς, να αποφασίσει πως θα τον παραχωρήσει, ίσως με κάποιες μεγαλύτερες οικονομικές αξιώσεις. Επί του παρόντος όμως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς συνεχίζει να φορά τα ασπρόμαυρα.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε εφέτος κατά μέσο όρο 10,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα στην EuroLeague.

