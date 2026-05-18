Δείτε το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων του Final Four, έτσι ακριβώς όπως θα μεταδοθεί από τα συνδρομητικά κανάλια της Novasports.

H Nova ανακοίνωσε το κανάλι που θα καλύψει το Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» από τις 22 έως και 24 Μαϊου.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 22 του μήνα θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί ενώ την Κυριακή και δη δύο ημέρες αργότερα ο μεγάλος τελικός της Euroleague όπως επίσης ο τελικός Next Generation U18.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαϊου

18:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24 Μαϊου