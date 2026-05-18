Euroleague Final Four: Πώς θα καλυφθεί τηλεοπτικά, tα κανάλια και οι ώρες των αγώνων
Δείτε το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων του Final Four, έτσι ακριβώς όπως θα μεταδοθεί από τα συνδρομητικά κανάλια της Novasports.
H Nova ανακοίνωσε το κανάλι που θα καλύψει το Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» από τις 22 έως και 24 Μαϊου.
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 22 του μήνα θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί ενώ την Κυριακή και δη δύο ημέρες αργότερα ο μεγάλος τελικός της Euroleague όπως επίσης ο τελικός Next Generation U18.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαϊου
- 18:00 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)
- 21:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)
Κυριακή 24 Μαϊου
- 18:00 Τελικός Next Generation U18 (Novasports Prime)
- 21:00 Τελικός Euroleague (Novasports Prime)
