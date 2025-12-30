Η Βαλένθια υπέταξε την Παρτίζαν με 86-73 και, σε συνδυασμό με την ήττα της Χάποελ, σκαρφάλωσε στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague - Βασικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τους Σέρβους.

Βαλένθια-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (18-22), με πρωταγωνιστή τον Στέρλινγκ Μπράουν (8π., 2/3 τρίπ.), απέναντι στη Βαλένθια, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Ντάριους Τόμπσον (7π.), ωστόσο υπέπεσε σε τέσσερα λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, με τον Μπρούνο Φερνάντο να σκοράρει για το 21-27 στο 12’, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Roig Arena ολοκληρώθηκε στο 43-43.

Οι Ίβηρες σούταραν με 43% στο τρίποντο (6/14), κόντρα στην Παρτίζαν, που βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Άιζακ Μπόνγκα (10π., 4 ριμπ.) και Ταϊρίκ Τζόουνς (9π., 3 ριμπ.). Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (65-64). Ακολούθως, ο Χάιμε Πραντίγια διαμόρφωσε το 69-65, με τη Βαλένθια να διατηρεί ισχνό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άντεξαν την πίεση της Παρτίζαν και έφτασαν στη νίκη με 86-73, ολοκληρώνοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις τους το 2025 και υποχρεώνοντας τους «ασπρόμαυρους» στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους στη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-43, 65-63, 86-73.