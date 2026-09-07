Ο Τι Τζέι Σορτς φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Βαλένθια και ήταν από τους πρωταγωνιστές της φιλικής νίκης επί της Σαραγόσα με 88-81.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της Βαλένθια και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στη φιλική νίκη επί της Σαραγόσα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 17:51 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 13 πόντους έχοντας 3/5 δίποντα, 7/8 βολές και 5 ασίστ.

«Διψήφιος» ήταν και ο πρώην παίκτη του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας ο οποίος πέτυχε 10 πόντους (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ μοίρασε και 2 τελικές πάσες.

Πρώτος σκόρερ για την Βαλένθια ήταν ο Άρμονι Μπρουκς ο οποίος πέτυχε 14 πόντους σε 16:18 έχοντας 1/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 3/3 βολές.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Σορτς 13, Τέιλορ 5 (1), Πουέρτο 3 (1), Ρίβερς 2, Καρντένας 10 (2), Οσετκόφσκι 8 (2), Μουρ 7 (1), Μπρουκς 14 (3), Γκιέγιε 7 (1), Βάλτονεν 5 (1), Κορμπαλάν 4, Ριβέρο 10.

ΣΑΡΑΓΟΣΑ: Ολασένι 8, Μπελ-Χέινς 6, Μπλούμπεργκς 8 (2), Χόουμσλι 13 (2), Γκονζάλες 8 (2), Μπρουσίνο 7, Φερνάντεθ, Γιαρόφσκι 20 (5), Μπιρούτις 4, Βίβες 5, Γκαρθία 2.