Ταϊρίκ Τζόουνς: Αυτά έκανε κόντρα στη Βαλένθια
Το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτίζαν τίθεται εν αμφιβόλω, οι σχέσεις του με τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου είναι τεταμένες, ενώ η περίπτωση του ήρθε στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα για τον Ολυμπιακό, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει την αποδέσμευσή του από τους Σέρβους.
Σε κάθε περίπτωση, ο Τζόουνς όχι μόνο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Παρτίζαν για τον αγώνα με τη Βαλένθια για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ξεκίνησε και βασικός στη Roig Arena.
Ο απολογισμός του Τζόουνς
- 9 πόντοι
- 4/5 δίποντα
- 1/1 βολή
- 6 ριμπάουντ
- 1 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 1 μπλοκ
- 2 λάθη
- 2 κερδισμένα φάουλ
- 14 PIR
σε 25:41
