Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Παρτίζαν για τον αγώνα με τη Βαλένθια και ξεκίνησε βασικός στη Roig Arena – Ο απολογισμός του Αμερικανού σέντερ.

Το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτίζαν τίθεται εν αμφιβόλω, οι σχέσεις του με τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου είναι τεταμένες, ενώ η περίπτωση του ήρθε στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα για τον Ολυμπιακό, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει την αποδέσμευσή του από τους Σέρβους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τζόουνς όχι μόνο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Παρτίζαν για τον αγώνα με τη Βαλένθια για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ξεκίνησε και βασικός στη Roig Arena.

Ο απολογισμός του Τζόουνς

9 πόντοι

4/5 δίποντα

1/1 βολή

6 ριμπάουντ

1 ασίστ

1 κλέψιμο

1 μπλοκ

2 λάθη

2 κερδισμένα φάουλ

14 PIR

σε 25:41

