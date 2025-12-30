Η Ζάλγκιρις έκανε ένα άρτιο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε από την έδρα της Χάποελ με 93-80, στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις επανήλθε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πέρασε εμφατικά από την έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, που δεν είχε τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Οι Λιθουανοί έκαναν ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισαν τη νίκη με 80-93 στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα βρήκε τη Χάποελ «καυτή» στο παρκέ. Με τον Τζόουνς να αναλαμβάνει αντί του Μίτσιτς και τα τρίποντα να πέφτουν... βροχή, το σκορ έγινε γρήγορα 25-13 (8'). Όταν η Ζάλγκιρις έψαχνε τρόπο να επιστρέψει, αρχόταν ξανά τα μακρινά σουτ να ανοίξουν τη διαφορά.

Τουμπέλις και Γουίλιαμς Γκος ανέλαβαν να μαζέψουν με το σκοράρισμά τους το ματς, κλείνοντας έτσι το ημίχρονο στο 40-39. Γεγονός που έδωσε άλλον αέρα στη Ζάλγκιρις στο δεύτερο μέρος. Οι συνεχόμενοι πόντοι του Λο έφεραν τους Λιθουανούς στο 41-48 και να συνεχίζουν να χτίζουν διαφορά, μόλις έπιασε δουλειά ο Ράιτ στο ποστ (47-56, 28').

Διαφορά που υπερασπίστηκαν με χαρακτηριστική ευκολία, μέχρι να αρχίσει να βάζει μερικά διαδοχικά σουτ ο Μπράιαντ (67-75, 36'). Ακόμα και αυτός, όμως, δεν μπορούσε, αφού η Χάποελ δεν έβρισκε λύσεις στην άμυνά της και υποχρεώθηκε στην ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 40-39, 53-63, 80-93

MVP: Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Κρις Τζόουνς των 18 πόντων με 5 ασίστ.

Ο Κρις Τζόουνς των 18 πόντων με 5 ασίστ. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 93 πόντοι της Ζάλγκιρις με 8/15 τρίποντα.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Dimitris Itoudis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- # Players 0 J. Motley 18:17 10 4/5 80% 2/2 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 3 12 1 C. Jones 20:12 18 7/10 70% 5/6 83.3% 2/4 50% 2/3 66.7% 0 0 0 5 0 1 0 2 19 2 A. Blakeney 26:43 9 4/10 40% 3/4 75% 1/6 16.7% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 1 5 3 E. Bryant* 29:03 14 6/11 54.5% 5/9 55.6% 1/2 50% 1/1 100% 1 3 4 1 0 0 0 3 15 10 B. Timor 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Ennis 05:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 2 -3 17 C. Malcolm* 26:25 4 2/7 28.6% 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 21 T. Odiase 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 I. Wainright* 33:11 9 3/7 42.9% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 6 2 0 0 2 16 25 D. Oturu* 22:08 12 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 4/6 66.7% 1 1 2 1 2 2 3 1 17 26 Y. Madar* 18:41 4 1/5 20% 1/4 25% 0/3 0% 2/2 100% 1 2 3 5 2 0 0 4 6 41 T. Ginat 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 80 31/63 49.2% 22/37 59.5% 9/26 34.6% 9/12 75.0% 3 18 21 20 6 5 3 18 90