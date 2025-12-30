Χάποελ - Ζάλγκιρις 80-93: Έκλεισε με σπουδαίο «διπλό» τον πρώτο γύρο

Δημήτρης Οικονόμου
Η Ζάλγκιρις έκανε ένα άρτιο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε από την έδρα της Χάποελ με 93-80, στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις επανήλθε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πέρασε εμφατικά από την έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, που δεν είχε τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Οι Λιθουανοί έκαναν ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισαν τη νίκη με 80-93 στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα βρήκε τη Χάποελ «καυτή» στο παρκέ. Με τον Τζόουνς να αναλαμβάνει αντί του Μίτσιτς και τα τρίποντα να πέφτουν... βροχή, το σκορ έγινε γρήγορα 25-13 (8'). Όταν η Ζάλγκιρις έψαχνε τρόπο να επιστρέψει, αρχόταν ξανά τα μακρινά σουτ να ανοίξουν τη διαφορά.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

 

Τουμπέλις και Γουίλιαμς Γκος ανέλαβαν να μαζέψουν με το σκοράρισμά τους το ματς, κλείνοντας έτσι το ημίχρονο στο 40-39. Γεγονός που έδωσε άλλον αέρα στη Ζάλγκιρις στο δεύτερο μέρος. Οι συνεχόμενοι πόντοι του Λο έφεραν τους Λιθουανούς στο 41-48 και να συνεχίζουν να χτίζουν διαφορά, μόλις έπιασε δουλειά ο Ράιτ στο ποστ (47-56, 28').

Διαφορά που υπερασπίστηκαν με χαρακτηριστική ευκολία, μέχρι να αρχίσει να βάζει μερικά διαδοχικά σουτ ο Μπράιαντ (67-75, 36'). Ακόμα και αυτός, όμως, δεν μπορούσε, αφού η Χάποελ δεν έβρισκε λύσεις στην άμυνά της και υποχρεώθηκε στην ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 40-39, 53-63, 80-93

  • MVP: Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Κρις Τζόουνς των 18 πόντων με 5 ασίστ.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 93 πόντοι της Ζάλγκιρις με 8/15 τρίποντα.
Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-
#Players
0J. Motley18:17104/580%2/2100%2/366.7%0/00%0332010312
1C. Jones20:12187/1070%5/683.3%2/450%2/366.7%0005010219
2A. Blakeney26:4394/1040%3/475%1/616.7%0/00%022000015
3E. Bryant*29:03146/1154.5%5/955.6%1/250%1/1100%1341000315
10B. Timor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11T. Ennis05:2000/00%0/00%0/00%0/00%00000102-3
17C. Malcolm*26:2542/728.6%2/540%0/20%0/00%00000000-1
21T. Odiase00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
24I. Wainright*33:1193/742.9%0/10%3/650%0/00%0336200216
25D. Oturu*22:08124/666.7%4/666.7%0/00%4/666.7%1121223117
26Y. Madar*18:4141/520%1/425%0/30%2/2100%123520046
41T. Ginat00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:008031/6349.2%22/3759.5%9/2634.6%9/1275.0%31821206531890
Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Tomas MasiulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-
#Players
1N. Williams-Goss*26:18177/1546.7%6/1346.2%1/250%2/366.7%0224020310
3S. Francisco26:06135/1050%4/757.1%1/333.3%2/450%0228030115
7M. Wright*24:03156/1060%5/862.5%1/250%2/2100%1230110311
8I. Brazdeikis16:01103/560%1/333.3%2/2100%2/2100%123001029
10A. Tubelis*24:15125/862.5%5/771.4%0/10%2/2100%2680010315
12M. Lo11:3983/475%2/366.7%1/1100%1/1100%1120000011
14D. Sleva26:5872/450%1/1100%1/333.3%2/2100%2462000212
15L. Birutis04:4400/10%0/10%0/00%0/00%022101011
17M. Rubstavicius00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
51A. Butkevicius*21:1494/580%3/475%1/1100%0/00%000000138
91D. Sirvydis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
92E. Ulanovas18:4221/425%1/425%0/00%0/00%134210016
TOTAL200:009336/6654.5%28/5154.9%8/1553.3%13/1681.3%11294017210119105
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     