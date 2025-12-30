EuroLeague: MVP του Δεκεμβρίου ο Κέβιν Πάντερ

EuroLeague: MVP του Δεκεμβρίου ο Κέβιν Πάντερ

Ο Κέβιν Πάντερ, αναδείχτηκε MVP για τον Δεκέμβριο έπειτα από τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε, τον τελευταίο μήνα του 2025.

Η EuroLeague, ανέδειξε τον Κέβιν Πάντερ, ως τον κορυφαίο παίκτη για τον Δεκέμβριο στη διοργάνωση.

Ο Αμερικανός παίκτης της Μπαρτσελόνα, έκανε τρομερές εμφανίσεις και διαδέχτηκε τον Κένεθ Φαρίντ στο βραβείο του καλύτερου του μήνα.

Οδήγησε την ομάδα του προς σημαντικές νίκες, με μέσο όρο 24.4 πόντους, 1.8 κλεψίματα σε 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ανά παιχνίδι.

Αποκορύφωμα, η παρουσία του στην αναμέτρηση της χρονιάς, κόντρα στην Μπασκόνια, που πέτυχε 43 πόντους.

 

     

