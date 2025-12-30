Ο Άντριου Γκάουντλοκ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών έπειτα από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, έχοντας ποσότητα ναρκωτικών στην κατοχή του.

Οι εξελίξεις τρέχουν στην υπόθεση του Άντριου Γκάουντλοκ, που έπειτα από ανακοίνωση της αστυνομίας ο Αμερικανός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, πως σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρους του παίκτη του Κολοσσού, για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη στη Ρόδο 37χρονος αλλοδαπός για εισαγωγή και κατοχή κάνναβης Ο δράστης εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελεγχόμενης παράδοσης δέματος ναρκωτικών ουσιών Κατασχέθηκαν -252- γραμμ. κάνναβης, θρυμματιστής κ.α. Συνελήφθη χθες (Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 37χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, εντοπίστηκε στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ύποπτο δέμα ναρκωτικών με προορισμό τη Ρόδο, το οποίο περιείχε ποσότητα κάνναβης. Ακολούθως, έγιναν άμεσες ενέργειες για την εξακρίβωση των στοιχείων του παραλήπτη και οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, για τη σύλληψή του δράστη.

Μεσημβρινές ώρες χθες (29.12.2025), 37χρονος παρέλαβε το δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών στη Ρόδο και αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν, τον προσήγαγαν και ακολούθησε περαιτέρω έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε το δέμα περιείχε -245- γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην κατοικία του δράστη βρέθηκαν επιπλέον:

-7- γραμμάρια ακατέργαστής κάνναβης

-2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

Θρυμματιστής κάνναβης

Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.»



