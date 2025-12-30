Γιόκιτς: Καθησυχαστικά νέα για τον τραυματισμό του, σύμφωνα με τους Σέρβους

Newsroom
Νίκολα Γιόκιτς
Για υπερέκταση γονάτου κάνουν λόγο οι Σέρβοι, έπειτα από τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, ανακουφίζοντας τους οπαδούς των Ντένβερ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, άγχωσε ολόκληρο το μπασκετικό κοινό, έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στους Χιτ.

Ο σέντερ των Νάγκετς, τρομοκράτησε τους οπαδούς του Ντένβερ, με την εικόνα του, πιάνοντας το γόνατό του πεσμένος στο παρκέ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Median Sport», καθησυχαστικές φαίνεται να είναι οι πρώτες ενδείξεις για τον τραυματισμό του Σέρβου, με τον πρώτο λόγο να έχει να κάνει με υπερέκταση γονάτου.

Επίσημη διάγνωση και περαιτέρω πληροφορίες θα γίνουν γνωστές, αφότου ο Γιόκιτς ολοκληρώσει όλες τις εξετάσεις που θα υποβληθεί, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί.

 

     

