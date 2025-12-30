Ολυμπιακός: Γενέθλια στο παρκέ για Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ

Τα γενέθλιά τους γιόρτασαν στην προπόνηση του Ολυμπιακού οι Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δύο τούρτες είχε το «μενού» της «ερυθρόλευκης» προπόνησης την προπαραμονή της Πρωτοχρονιά στο ΣΕΦ και τρεις ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ είχαν την τιμητική τους καθώς έσβησαν από 31 και 33 κεράκια για τα αντίστοιχα γενέθλιά τους.

Μάλιστα ο Κώστας Παπανικολάου ήταν και εκείνος που έδωσε το έναυσμα για το «φατούρο» στον Τεξανό γκαρντ λίγο μετά.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός .

 
     

