Ο Γιαν Βέσελι ανακοίνωσε πως θα «κρεμάσει τα παπούτσια» του στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με τη EuroLeague να δημοσιεύει βίντεο προς τιμή του.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή θέλησε να τιμήσει τον πολύπειρο σέντερ για την προσφορά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δημοσιεύοντας μερικές από τις καλύτερες στιγμές του.

Ο Γιαν Βέσελι κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague τη σεζόν 2016-17 με τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.