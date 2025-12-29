Ο Τζόουνς θέλει Ολυμπιακό: Το μήνυμά του προς το περιβάλλον του και η εναλλακτική του επιλογή

Μόνο ο Ολυμπιακός υπάρχει στο μυαλό του Ταϊρίκ Τζόουνς σε περίπτωση που αποχωρήσει από την Παρτίζαν και αυτό το μεταφέρει σε όλους τους τόνους. Η θέση της Ντουμπάι για τον σέντερ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σίριαλ για το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς, θέμα που προφανώς αφορά άμεσα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θέλει τον παίκτη για να ενισχύσει τη θέση «5», διαμορφώνοντας μια εκπληκτική τριάδα μαζί με Μιλουτίνοβ και Χολ.

Τα τελευταία 24ωρα και πολύ περισσότερο μετά το συμβάν του Αμερικανού με μερίδα οπαδών της Παρτίζαν που εκτυλίχθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, διαδραματίζονται πολλά επεισόδια στο παρασκήνιο που όλα συνηγορούν ότι εκρηκτικός σέντερ είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό ενδιαφέρον και τον Ολυμπιακό, σε αυτό που επιμένουν οι «ερυθρόλευκοι» είναι ότι περιμένουν ο παίκτης να μείνει ελεύθερος και κατόπιν να προχωρήσουν στη συμφωνία μαζί, διότι είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας τις τελευταίες ώρες και η επιθυμία για συνεργασία είναι αμφίδρομη, χωρίς το οικονομικό ή η χρονική διάρκεια του συμβολαίου να αποτελούν εμπόδια.

Σύμμαχος του Ολυμπιακού στην υπόθεση είναι ο ίδιος ο παίκτης που έχει διαμηνύσει στο στενό του περιβάλλον ότι η πρόθεσή του είναι να μετακομίσει στον Πειραιά και να ενταχθεί στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μια ομάδα δηλαδή που έχει εκφράσει τη σφοδρή της επιθυμία για την απόκτησή του και επιπλέον του εξασφαλίζει υψηλούς στόχους, δηλαδή την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας.

«Ή θα πάω στον Ολυμπιακό ή θα παραμείνω στην Παρτίζαν», λέει ο Αμερικανός, θέλοντας προφανώς να πιέσει και αυτός με τον τρόπο του τους Σέρβους, που πλέον αξιώνουν ένα buy-out, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να «αντέξουν» άλλο τη σφοδρή κόντρα με τους οπαδούς, ενώ και ο Τζόουνς γνωρίζει ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται σε έξι μήνες.

Ο μάνατζερ του παίκτη, αυτές τις ώρες είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον πρόεδρο και τον οικονομικό σύμβουλο της Παρτίζαν, ώστε να βγάλει τον πελάτη του από το συμβόλαιο που τον δεσμεύει. Όσο για το ενδιαφέρον της Ντουμπάι, από τη στιγμή που προέκυψε το θέμα με το πιθανό της μπάσιμο, άνθρωποι μέσα στην ομάδα μετέφεραν ότι δεν πρόκειται να μπουν στο παιχνίδι της απόκτησής του, καθώς θεωρούν ότι στη θέση «5» το ρόστερ είναι πλήρες.