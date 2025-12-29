Παρά τον ντόρο γύρω από το όνομα του, ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται στην αποστολή της Παρτίζαν για το ματς με τη Βαλένθια

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Παρτίζαν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ υπάρχουν και σενάρια για βασικούς παίκτες της όπως Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει συνδεθεί και θέλει Ολυμπιακό, όπως σας έχουμε αναφέρει στο Gazzetta, ενώ στο... κάδρο φαίνεται να υπάρχει και η Ντουμπάι.

Πάντως ο παίκτης βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των Σέρβων για το ματς με τη Βαλένθια (30/12, 21:00/Novasports 3) για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Στην αναμέτρηση κόντρα στη Σπλιτ, οπαδός της Παρτίζαν επιτέθηκε φραστικά σε Τζόουνς, Πάρκερ και Μπράουν, με τους παίκτες των Σέρβων να γυρνάνε το βλέμμα προς την κερκίδα και να ζητάνε τον λόγο. Άλλο ένα περιστατικό που περιγράφει τέλεια το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο της ομάδας από τη Σερβία.

Ο Τζόουνς είναι ίσως το... καυτό όνομα στη Euroleague τα τελευταία 24ώρα και μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί η περίπτωση του.