Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς! Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το Βελιγράδι, η Ντουμπάι BC μπαίνει στο κάδρο απόκτησης του, ενώ ο Ολυμπιακός είχε διαμηνύσει στον ατζέντη του παίκτη ότι δεν συζητά για buy out.

Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς αναφορικά με τη συνέχεια της καριέρας του βρίσκεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος της EuroLeague. Μέλλον στην Παρτίζαν δεν υπάρχει για τον Αμερικανό σέντερ με τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν φθαρεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και τον ίδιο να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός είχε έντονα στα ραντάρ του τον εκρηκτικό ψηλό του οποίου την περίπτωση ήθελε να φέρει στον Πειραιά εφόσον ο Τζόουνς έμενε ελεύθερος από τους Σέρβους. Μέχρι και χθες (27/12) ο ατζέντης του, Μπεν Πέντσακ, βρισκόταν σε συνομιλίες με τους «ερυθρόλευκους» με την υπόθεση να μοιάζει όπως εξελίχθηκε εκείνη του Φρανκ Νιλικίνα, που τελικά οδηγήθηκε σε buy out.

Τζόουνς: Γιατί η 5η Ιανουαρίου είναι η καθοριστική διορία για Ολυμπιακό

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το Βελιγράδι οι Πειραιώτες είχαν διαμηνύσει στον ατζέντη του παίκτη ότι δεν θα μπουν σε συζήτηση με την Παρτίζαν τονίζοντας ότι μιλούν μόνο μαζί του, στην λογική ότι θα μείνει ελεύθερος και δεν θα υπάρξει θέμα buy out. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπήκε ποτέ στην διαδικασία να επικοινωνήσει απευθείας με την Παρτίζαν, όπου στη διεύθυνση επικοινωνίας βρίσκεται ένα δικό του παιδί, ο Ζάρκο Πάσπαλι.

Ωστόσο σήμερα την υπόθεση αποχώρησης του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν έχει αναλάβει προσωπικά ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, ζητά από άλλες ομάδες την καταβολή buy-out ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο παίκτης μέσω των επικοινωνιών του ατζέντη του είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και ήταν πολύ θετικός στο να αποτελέσει μέλος ενός ανταγωνιστικού συνόλου που αποτελεί και διεκδικητή όχι μόνο της παρουσίας στο Final Four της Αθήνας, αλλά και του τροπαίου. Ο ίδιος ήθελε να μπορέσει να πετύχει κάτι μεγάλο στην καριέρα του και ο Ολυμπιακός του παρείχε αυτούς τους στόχους.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, καθώς αυτή τη στιγμή έχει μπει και η Ντουμπάι BC στο κόλπο, ωστόσο αυτό το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και αν θα πάρει σάρκα και οστά ή εμφανίζεται ως πίεση για να πληρώσει το buy out ο Ολυμπιακός. Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχεται σε σύγκρουση με τα «θέλω» του παίκτη, ωστόσο συμφέρει την Παρτίζαν ως προς τη νέα απαίτηση της καταβολής του buy out που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στην υπόθεση.

Όλα συγκλίνουν, στο ότι υπάρχει η διάθεση να βγει κέρδος από την ιστορία με την Ντουμπάι η οποία έχει παρουσιάζεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του παίκτη και να βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τον πρόεδρο της ομάδας.