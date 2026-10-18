Η Παρτίζαν πέρασε την «Zetra Arena» του Σαράγεβο καθώς επικράτησε της γηπεδούχου Μπόσνα με 84-89.

Μπορεί στην Euroleague να προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες, οι δύο εκ των οποίων μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά στην ABA Liga σημείωσε την 3η της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αυτήν την φορά η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια επικράτησε μέσα στο Σαράγεβο τη Μπόσνα (η οποία είχε τεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Eurocup) με 84-89. Ο Νίκολα Τανάκοβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Παρτίζαν έχοντας 18 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 23:25 λεπτά συμμετοχής.

«Διψήφιοι» για την ομάδα του Βελιγραδίου ήταν επίσης ο Λούκα Βιλντόζα (15π.), Λαμάρ Στίβενς (11π.) και Κεβάριους Χέιζ (11π.)

Για τους γηπεδούχους, ο Τζόρνταν Πέρι είχε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ Τάλιτς και Γκόλστον πρόσθεσαν από 13 πόντους ο καθένας.

Παρτίζαν (Πενιαρόγια): Άλμαν 2, Τζόουνς 9, Βιλντόζα 15 (2), Τόμπσον 6 (2), Νάκιτς 5 (1), Τανάσκοβιτς 18 (1), Στίβενς 11 (1), Χέιζ 11, Λάκιτς 2, Παγιόλα 8 (2), Λοβέρν 2.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 38-39, 56-66, 84-89.