Βίρτους - Ολυμπιακός
Το Βίρτους - Ολυμπιακός θα διεξαχθεί σε μια κατάμεστη Virtus Arena, με την ομάδα της Μπολόνια να ανακοινώνει Sold Out.

Η Βίρτους θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (26/12, 21:30) την Παρασκευή για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague και το κλειστό της Μπολόνια θα είναι κατάμεστο, καθώς οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold-out τρεις ημέρες πριν την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Βιλερμπάν και στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 θέλει να πάρει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, κάτι που όμως δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Βίρτους μετρά μόλις μια ήττα στην έδρα της (6-1), ενώ, όπως είπαμε, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Η ανακοίνωση της Βίρτους για το ματς με τον Ολυμπιακό:

«Τα Χριστούγεννα είναι για τα δώρα και η 26η Δεκεμβρίου είναι για τα καλάθια».

Η ανάρτηση της Βίρτους για το ματς με τον Ολυμπιακό:

 

     

