Βίρτους - Ολυμπιακός:Sold Out η αναμέτρηση της Μπολόνια
Η Βίρτους θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (26/12, 21:30) την Παρασκευή για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague και το κλειστό της Μπολόνια θα είναι κατάμεστο, καθώς οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold-out τρεις ημέρες πριν την αναμέτρηση.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Βιλερμπάν και στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 θέλει να πάρει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, κάτι που όμως δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Βίρτους μετρά μόλις μια ήττα στην έδρα της (6-1), ενώ, όπως είπαμε, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.
«Τα Χριστούγεννα είναι για τα δώρα και η 26η Δεκεμβρίου είναι για τα καλάθια».
𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 🔥— Virtus Bologna (@VirtusBo) December 23, 2025
Christmas was about gifts 🎁
December 26 is about buckets 🏀 pic.twitter.com/YcVjgxlq8i
