Βεζένκοβ για Βίρτους: «Για να κερδίσουμε θα πρέπει να δώσουμε το 100%»

Ο Σάσα Βεζένκοβ, μίλησε στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που βρέθηκε στον Πειραιά, μοιράζοντας αυτόγραφα και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους φίλους, ενώ αναφέρθηκε και στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βίρτους στην Μπολόνια (26/12, 21:30), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, βρέθηκε στην πλατεία Κοραή, μαζί με άλλους συμπαίκτες του και μοίρασαν αυτόγραφα, στο πλαίσιο μιας Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στον Δήμο Πειραιά.

Για τα αυτόγραφα που δίνουν χαρά στον κόσμο:

«Είναι πάντα πολύ όμορφο, έρχεται ο κόσμος να μας δει να δώσουμε ένα αυτόγραφο, να μπορέσει να έρθει λίγο πιο κοντά γιατί στο γήπεδο δεν έχει τη δυνατότητα να κατέβει κάτω. Είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ γιορτινό ειδικά αυτές τις ημέρες, μας βγάζει από την καθημερινότητά μας και μας αρέσει πολύ.»

Για τα Χριστούγεννα και το πρόγραμμα που έχουν:

«Είμαι της άποψης πως τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά το να δίνεις την ανθρωπιά σου και όλα αυτά που πρεσβεύεις, πρέπει να τα κάνει κάθε μέρα. Σίγουρα δεν το ζούμε όπως ο απλός ο κόσμος, επειδή έχουμε τις προπονήσεις, αλλά έχουμε τις οικογένειές μας εδώ είμαστε ευλογημένοι που έχουμε την υγεία μας. Όπως έχω ξαναπεί είναι ευλογία να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, οπότε είναι αμαρτία να γκρινιάζουμε, μας αρέσουν τα παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο.»

Για το πόσο δύσκολο είναι να περνάει ένας αθλητής τα Χριστούγεννα μακριά από την οικογένειά του:

«Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι το να έχεις την οικογένειά σου μακριά. Δόξα τω Θεό, έχουμε όλοι την υγεία μας να έχουμε τις οικογένειες μας, ο καθένας τους ανθρώπους που αγαπάει και είναι κοντά. Και όπως είπα ταξιδεύουμε 25 του μηνός αλλά η οικογένεια και άνθρωποι που έχει δίπλα τους αγαπάς και τους νοιάζεσαι όλο τον χρόνο.»

Για τη Βίρτους:

«Είναι μια ομάδα που έχει 6-1 στην έδρα της. Έχει κερδίσει πολύ καλές ομάδες στην έδρα της, είναι μια ομάδα που στην έδρα της παίζει ακόμα πιο σκληρά. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ απαιτητικό και για να κερδίσουμε θα πρέπει να δώσουμε το 100%.»