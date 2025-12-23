Μιλουτίνοφ: «Αν έστω κι ένας που βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου, γίνει μπασκετμπολίστας, θα με κάνει περήφανο»

Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Μπολόνια σε εορταστικό κλίμα.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Μπολόνια μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους (26/12, 21:30) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Πειραιά οργάνωσε ένα «ερυθρόλευκο» meet and greet στην Πλατεία Κοραή για να χαρίσει όμορφες γιορτινές στιγμές στους φιλάθλους και ειδικά στα παιδιά που έδωσαν το παρών για να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκαν εκεί μιλώντας για τη σημασία που έχουν τα Χριστούγεννα για εκείνους λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη σημαντική αναμέτρηση.

«Το μόνο που εύχομαι είναι να είμαστε υγιείς. Αυτή είναι η ευχή μου για όλο τον κόσμο», είπε.

Για τη συναναστροφή του με τα παιδιά: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, μου άρεσε να ζητάω αυτόγραφα και να βγάζω φωτογραφίες με μπασκετμπολίστες, γιατί κι εγώ έπαιζα μπάσκετ από παιδί. Γι’ αυτό και τώρα μου δίνει μεγάλη χαρά να το κάνω. Θέλω να τιμώ όλους τους μικρούς φιλάθλους, γιατί ποιος ξέρει; Αν έστω κι ένας από τους χίλιους που θα βγάλουν μια φωτογραφία μαζί μου γίνει επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, θα με κάνει περήφανο».

Για το ποιο ήταν είδωλο όταν ήσουν παιδί; «Ο Βλάντε Ντίβατς».

Για το πώς γιόρταζε εκείνος τα Χριστούγεννα ως παιδί: «Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά τα περνούσαμε στο σπίτι με την οικογένειά μου, απλά πράγματα, γιατί προερχόμασταν από μια απλή οικογένεια. Αλλά για μένα, πολλές φορές, τα απλά πράγματα είναι και τα καλύτερα».