Βεζένκοβ στο Gazz Floor by Novibet: «Κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός»
Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοβ στο Gazz Floor by Novibet είπε:
- Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Σάσα Βεζένκοβ στο Gazz Floor by Novibet:
Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν, αλλά και όχι μόνο!
Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοβ αναφέρθηκε στην κακή εικόνα του Ολυμπιακού της τελευταίες εβδομάδες, στον κόσμο και την κριτική που ασκείται στην ομάδα, στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει τον πήχη τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια την επόμενη εβδομάδα, αλλά και τον Μόντε Μόρις.

«Ήταν δύσκολες οι τελευταίες εβδομάδες γιατί δεν είχαμε παίξει καλά. Ο κόσμος και εμείς είχαμε παράπονο από την εικόνα μας. Κάναμε ένα βήμα προς εμπρός αλλά η διαφορά ήταν σημαντική. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά.
Ξέρω πως ο κόσμος θέλει να βλέπει μια ομάδα να παλεύει και εμείς προβληματιζόμαστε και το ψάχνουμε. Θέλουμε το καλύτερο για τον Ολυμπιακό.
Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Η κριτική και η αγανάκτηση είναι κατανοητά. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει τον πήχη τα τελευταία χρόνια και οι τρεις τελευταίες εμφανίσεις δεν ήταν αυτό που θέλαμε.
Ο Μόντε Μόρις δεν είχαμε πολλή χρόνο για προπόνηση. Είναι ένας θετικός άνθρωπος, ένας παίκτης που έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Περιμένουμε πολλά πράγματα, αλλά θα χρειαστεί κι εκείνος χρόνο».

