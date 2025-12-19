Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στην κακή εικόνα του Ολυμπιακού στα προηγούμενα ματς, στον κόσμο, αλλά και στον Μόντε Μόρις.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν, αλλά και όχι μόνο!

Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοβ αναφέρθηκε στην κακή εικόνα του Ολυμπιακού της τελευταίες εβδομάδες, στον κόσμο και την κριτική που ασκείται στην ομάδα, στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει τον πήχη τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια την επόμενη εβδομάδα, αλλά και τον Μόντε Μόρις.

Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοβ στο Gazz Floor by Novibet είπε:

«Ήταν δύσκολες οι τελευταίες εβδομάδες γιατί δεν είχαμε παίξει καλά. Ο κόσμος και εμείς είχαμε παράπονο από την εικόνα μας. Κάναμε ένα βήμα προς εμπρός αλλά η διαφορά ήταν σημαντική. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά.

Ξέρω πως ο κόσμος θέλει να βλέπει μια ομάδα να παλεύει και εμείς προβληματιζόμαστε και το ψάχνουμε. Θέλουμε το καλύτερο για τον Ολυμπιακό.

Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Η κριτική και η αγανάκτηση είναι κατανοητά. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει τον πήχη τα τελευταία χρόνια και οι τρεις τελευταίες εμφανίσεις δεν ήταν αυτό που θέλαμε.

Ο Μόντε Μόρις δεν είχαμε πολλή χρόνο για προπόνηση. Είναι ένας θετικός άνθρωπος, ένας παίκτης που έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Περιμένουμε πολλά πράγματα, αλλά θα χρειαστεί κι εκείνος χρόνο».