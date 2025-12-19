Μπαρτζώκας: «Σημαίνει πολλά για μένα το ότι άκουσα το όνομά μου από τον κόσμο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βιλερμπάν και στάθηκε στην στάση του κόσμο της ομάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τη νίκη του Ολυμπιακού και το πόση υποστήριξη πήρε η ομάδα του από τον κόσμο, ενώ απάντησε και στο πότε θα μπει στη δράση ο Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Μετά το δύσκολο χρόνο εκτιμώ αυτή τη νίκη. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας ακόμα και με μη εμπορικό αντίπαλο. Είναι καλό να παίρνεις νίκες στην EuroLeague.

Πρώτα θα παίξει την Κυριακή. είναι πολύ καλός παίκτης και ταιριάζει με το παιχνίδι και την φιλοσοφία μας. Περιμένουμε τον Γουόρντ και τον ΜακΚίσικ να επιστρέψουν επίσης. Πέσαμε ψυχολογικά αλλά συνεχίζουμε. Πιστεύω ακόμη στην ομάδα μου.

Σημαίνει πολλά το ότι ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Αλλά δεν θέλω να μιλάω με τον εαυτό μου. Μου αρέσει που φωνάζουν για τους παίκτες. Είμαστε ο Ολυμπιακός και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό κομμάτι».