Βεζένκοβ: «Ο Μόρις θα μας βοηθήσει με το IQ και την δύναμή του»

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναφέρθηκε μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν (107-84), στα στοιχεία που θα προσφέρει ο Μόντε Μόρις στην ομάδα και στη δύσκολη εβδομάδα που είχαν μετά την ήττα από τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν με 107-84 , στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, μίλησε αμέσως μετά την επικράτηση της ομάδας του στη «Flash Interview» και αναφέρθηκε στη δύσκολο εβδομάδα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ήττα από τη Βαλένθια, καθώς επίσης σχολίασε και τα στοιχεία που θα προσφέρει ο Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Είμαστε χαρούμενοι. Είχαμε ένα δύσκολο πρώτο κομμάτι της διαβολοβδομάδας, ξέραμε και ξέρουμε ότι δεν έχουμε παίξει καλά μέχρι τώρα στη σεζόν. Χαρούμενοι για τη νίκη αλλά ξέρουμε πως έχουμε πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε, ξέρουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι καλές, παλεύουν, προσπαθούν να κερδίσουν. Κάθε εβδομάδα είναι μάχη. Είμαστε χαρούμενοι και τίποτα περισσότερο.

Δεν θέλω να μιλήσω για τους τραυματισμούς, γιατί όλες οι ομάδες τους έχουν. Σίγουρα περιμένουν να επιστρέψουν παίκτες, ο Μόρις θα μας βοηθήσει με το IQ και την δύναμή του. Πρέπει να χτίσουμε χημεία, είναι Δεκέμβριος, είναι νωρίς στη σεζόν, αλλά το να νικάς και να παλεύεις είναι συνήθεια. Κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον αλλά πρέπει να δουλέψουμε σκληρά».