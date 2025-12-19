Τζέιμς: Έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες εύστοχες βολές στην EuroLeague
Η Μονακό επικράτησε της Μπάγερν με 103-77, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Μάικ Τζέιμς, έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ στον θεσμό, αυτή τη φορά πιο ιδιαίτερο.
- Η συγκλονιστική του ανάρτηση έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του: «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω αλλά θα το κάνω σαν ένα γαμ@@@ο σκυλί!»
- Το Μαρούσι υπολογίζει και στον Ογκουντίραν που δηλώθηκε στη Stoiximan GBL
- Μήνυμα στήριξης από τον κόσμο, θερμό χειροκρότημα στην είσοδο του Μπαρτζώκα!
Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός, έγινε ο παίκτης που έχει ευστοχήσει στις περισσότερες ελεύθερες βολές στην ιστορία του θεσμού.
Πλέον το «κοντέρ» γράφει 1327 και συνεχίζει να μετράει, ξεπερνώντας τον Νάντο ντε Κολό που κατείχε το συγκεκριμένο ρεκόρ.
Ο 35χρονος γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους (4/10 δίποντα, 6/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
History made 🤩— SKWEEK (@skweektv) December 19, 2025
Mike James becomes the player with the most free throw made in EuroLeague history with 1327 and counting! #EuroLeague pic.twitter.com/MCdrdiM7CO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.