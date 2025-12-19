Τζέιμς: Έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες εύστοχες βολές στην EuroLeague

Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς, κατέρριψε άλλο ένα ρεκόρ στην EuroLeague, αυτή τη φορά πιο ιδιαίτερο, καθώς έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες εύστοχες βολές στην ιστορία.

Η Μονακό επικράτησε της Μπάγερν με 103-77, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Μάικ Τζέιμς, έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ στον θεσμό, αυτή τη φορά πιο ιδιαίτερο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός, έγινε ο παίκτης που έχει ευστοχήσει στις περισσότερες ελεύθερες βολές στην ιστορία του θεσμού.

Πλέον το «κοντέρ» γράφει 1327 και συνεχίζει να μετράει, ξεπερνώντας τον Νάντο ντε Κολό που κατείχε το συγκεκριμένο ρεκόρ.

 

Ο 35χρονος γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους (4/10 δίποντα, 6/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.


     

