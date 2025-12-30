Μπαρτσελόνα - Μονακό 74-90: Χωρίς να ιδρώσουν οι Μονεγάσκοι πήραν εύκολο «διπλό»

Ευτυχία Οικονομίδου
Τζέιμς
Η Μονακό υπερίσχυσε στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 74-90 για την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague.

H Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Μονακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague και παραδώθηκε στη δυναμική της παρουσία στο Palau Blaugrana χωρίς να βρει στιγμή τρόπο να αντιδράσει. Οι Καταλανοί κατέγραψαν τη δεύτερή τους ήττα, αυτή τη φορά με 74-90, κόντρα στους Μονεγάσκους που πήραν το τρίτο τους σερί θετικό αποτέλεσμα.

Μπαρτσελόνα - Μονακό: Το ματς

Ο Μάικ Τζέιμς από την αρχή πήρε από το... χέρι την Μονακό και μαζί με τον Ντιάλο της έδωσαν το προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο (5-13). Ο Χέιζ πήρε στη συνέχεια τη σκυτάλη ανοίγοντας την ψαλίδα για τη διψήφια διαφορά των Μονεγάσκων (6-17) διατηρώντας προβάδισμα ασφαλείας.

Με 7 σερί πόντους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Μίροτς με βοήθεια από τον Νέντοβιτς εκτόξευσε τη διαφορά στους 17 πόντους για το 15-32. Επτά αναπάντητοι πόντοι από τους Μπριθουέλα και Νόρις ροκάνισαν στους 10 για το 22-32. Με ένα επιμέρους 2-13 η Μονακό ξεπέρασε τους 20 πόντους διαφορά (26-47) με τους Κέιλ και Νόρις να μειώνουν στους 17 (30-47) στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, o Μπριθουέλα ήταν αυτός που προσπαθούσε να μειώσει το προβάδισμα των Μονεγάσκων (38-51), όμως ο Τζέιμς με εύστοχο τρίποντο, φάουλ που κέρδισε και οδήγησε στην αποβολή του Πασκουάλ έφερε ξανά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και πάλι στο +17 (42-59). Ο Φαλ μείωσε εκ νέου στους 11 για το 53-64, όμως οι Τάις και Οκόμπο διατήρησαν μεγάλη διαφορά (53-69).

 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατευθείαν η Μονακό έφτασε και πάλι τη διαφορά στις παρυφές των 20 πόντων (53-72) χωρίς να αγχωθεί και δεν χρειάστηκε να κοιτάξει ξανά πίσω της. Έτσι οι Μονεγάσκοι έκλεισαν με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025 με τη νίκη (74-90).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 74-90

Ο MVP... Ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντάριο Μπριθουέλα με 25 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η διαφορά στα ριμπάουντ. 31 μάζεψε η Μπαρτσελόνα και 38 η Μονακό.

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Punter *29:5482/1216.7%2/728.6%0/50%4/4100%022453206
2J. Marcos05:3100/20%0/10%0/10%0/00%00021000-2
3M. Cale *18:0473/3100%2/2100%1/1100%0/00%123121109
5M. Norris *28:31145/955.6%1/250%4/757.1%0/00%1342200014
6J. Vesely06:1000/00%0/00%0/00%0/00%00003200-3
8D. Brizuela27:382511/1764.7%10/1283.3%1/520%2/2100%0110501021
13T. Satoransky *24:1121/425%1/250%0/20%0/00%134432004
14W. Hernangomez *18:3473/560%3/560%0/00%1/250%123060008
19Y. Fall15:1684/4100%4/4100%0/00%0/00%3360500013
20N. Laprovittola11:1420/50%0/20%0/30%2/2100%00014100-4
41S. Keita00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
44J. Parra14:5710/30%0/00%0/30%1/250%033040002
TOTAL2007429/6445.3%23/3762.2%6/2722.2%10/1283.3%922311420104072
AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Elie Okobo *22:14123/837.5%2/366.7%0/00%0445411012
4John Brown Blossomgame *18:2121/250%0/10%0/00%055220005
6David Michineau00:0000/00%0/00%0/00%000000000
10Daniel Theis *16:2873/475%0/20%1/1100%314333018
11Alpha Diallo *28:4394/580%0/10%1/1100%0440233115
13Killian Hayes23:03156/785.7%0/00%3/560%4151202224
22Terry Tarpey05:0300/00%0/00%0/00%022010103
23Juhann Begarin00:0000/00%0/00%0/00%000000000
26Nemanja Nedovic12:0780/00%2/366.7%2/2100%011131007
32Matthew Strazel23:0551/250%1/425%0/00%011222003
33Nikola Mirotic21:39133/650%2/450%1/1100%2240100011
55Mike James *29:17194/1330.8%2/366.7%5/683.3%1345010018
Team/Coaches314000004
TOTAL200:009025/4753.2%9/2142.9%13/1681.3%13253819201174110
     

