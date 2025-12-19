Ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε έντονα τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του, στέλνοντας μήνυμα στήριξης πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, με τους φίλους των Πειραιωτών να αποθεώνουν, όπως κάθε φορά τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Μπορεί τα τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, απέναντι σε Ερυθρό, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια να έχουν βάλει αρκετή πίεση στον Ολυμπιακό και να έχουν απογοητεύσει μερίδα του κόσμου. Ωστόσο, οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, χάρισαν ένα «θερμό» χειροκρότημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, μερίδα του κόσμου είχε αποδοκιμάσει χλιαρά, με τον Μπαρτζώκα να αναφέρεται σε αυτό το γεγονός στη συνέντευξη Τύπου. Τονίζοντας πως «όσον αφορά τις αποδοκιμασίες, είναι λογικό, νομίζω. Ήταν από μικρή μερίδα, ενώ ο περισσότερος κόσμος φώναζε Ολυμπιακός στο τέλος. Είναι φυσιολογικό για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους φιλάθλους μας, απαιτήσεις που έχουμε δημιουργήσει κι εμείς οι ίδιοι, πηγαίνοντας συνεχώς σε Final Four, ο κόσμος να απογοητεύεται. Στο χέρι μας είναι να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να δούμε τελικά τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην EuroLeague».