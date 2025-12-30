Εuroleague: Που θα δείτε τα ματς της Τρίτης
Τζάμπολ έχουμε απόψε στην 19η αγωνιστική της EuroLeague και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη κοντράρεται με τη Ζάλγκιρις εντός έδρας (21:00) και θέλει να συνεχίσει στα ψηλά πατώματα. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης έχοντας 13 νίκες και μόλις 5 ήττες.
Ενδιαφέρον ματς στη Βαρκελώνη, με την Μπάρτσα του Πασκουάλ να υποδέχεται τη Μονακό του Σπανούλη (21:30). Στο πρώτο χρονικά ματς η εξαιρετική φέτος Βαλένθια παίζει με την Παρτίζαν των πολλών προβλημάτων και της δύσκολης κατάστασης που βιώνει το τελευταίο διάστημα.
Στις 21:15 έχουμε γαλλικό ντέρμπι, αφού η Βιλερμπάν παίζει με την Παρί.
Το πρόγραμμα της Τρίτης
Βαλένθια – Παρτίζαν (21:00, Novasports 3HD)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:05, Novasports 6HD)
Βιλερμπάν – Παρί (21:15, Novasports Extra 1)
Μπαρτσενόνα – Μονακό (21:30, Novasports 4HD)
