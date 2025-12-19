Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοβαρό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και ο Γάλλος σέντερ προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024 «πάγωσε» ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό και τον Ματίας Λεσόρ!

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Μπασκόνια όπου οι πράσινοι είχαν νικήσει με 104-69 με τη νίκη να περνάει σε δεύτερη μοίρα, ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε σοβαρά έχοντας υποστεί κάταγμα περόνης και έκτοτε εξακολουθεί να δίνει μάχη για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Με αφορμή τη συμπλήρωσε ενός χρόνου από τον τραυματισμό, ο Λεσόρ προχώρησε σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση όπου μεταξύ άλλων έγραψε ότι «νόμιζα πως όλα είχαν τελειώσει. Είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσω εκεί και μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, όλα τελείωσαν».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε

«Ακριβώς πριν από έναν χρόνο τέτοια μέρα, ετοιμαζόμουν για έναν αγώνα και σκεφτόμουν από μέσα μου: «Τα έχεις κάνει θάλασσα στα δύο τελευταία παιχνίδια, μάζεψέ τα και βγες να τους τελειώσεις απόψε».

Το παιχνίδι ξεκίνησε και ένιωθα υπέροχα. Πιθανότατα έκανα το καλύτερο πρώτο ημίχρονο εκείνης της σεζόν. Στο ημίχρονο προηγούμασταν με 20 πόντους, ήμουν στα ουράνια, όλη η ομάδα ρολάρει. Είχα επιστρέψει στον πραγματικό μου εαυτό — κυριαρχούσα, έπαιζα όπως πρέπει. Όλα ήταν τέλεια.

Και μετά, λίγα λεπτά αργότερα, όλα πετάχτηκαν έξω από το παράθυρο. Νόμιζα πως όλα είχαν τελειώσει. Είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσω εκεί και μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, όλα τελείωσαν.

Έχει περάσει ένας χρόνος και εσείς είστε ακόμα δίπλα μου. Με στηρίζετε, μου δίνετε δύναμη κάθε μέρα να συνεχίζω και να πεινάω ακόμα περισσότερο — τόσο αυτοί που μου δείχνουν αγάπη όσο και εκείνοι που πιστεύουν ότι τελείωσα και δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος.

Η ζωή είναι τρελή και όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια στιγμή. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Πράγματα που φαίνονται βασικά — όπως ήταν για μένα το να παίζω, να προπονούμαι, να είμαι υγιής — δεν είναι αυτονόητα.

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Καλή ή κακή, δεν έχει σημασία. Θα είναι πάντα ξεχωριστή. Εκείνη τη μέρα πήρα το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου και όλο αυτόν τον χρόνο προσπάθησα να βγάλω το καλύτερο δυνατό από την κατάστασή μου.

Θα επιστρέψω. Πότε; Δεν ξέρω.

Πώς; Σαν ένα γαμ@@@ σκυλί!»