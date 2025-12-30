Πασκουάλ: Εξερράγη για φάουλ στον Τζέιμς στο τρίποντο και αποβλήθηκε!
Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε από νωρίς... σκούρα κόντρα στη Μονακό στο πλαίσιο της 19η αγωνιστικής της EuroLeague κι αυτό προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Τσάβι Πασκουάλ.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε μάλιστα στο να σημειώνει και διαφορά 20 πόντων κάνοντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο των Καταλανών. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το φάουλ που χρεώθηκε ο Μάιλς Νόρις στο τρίποντο που εκτέλεσε ο Μάικ Τζέιμς για το 42-57 στο 25'.
Τότε ο Τσάβι Πασκουάλ αντέδρασε σαν... ταύρος σε υαλοπωλείο θέτοντας στο στόχαστρο τους διαιτητές της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο απανωτές τεχνικές ποινές και να αποβάλλεται από τη συνέχεια του ματς.
expulsado Xavi Pascual tras dos técnicas seguidas pic.twitter.com/StH9b72JiZ— Alex Molina (@alex30mp) December 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.