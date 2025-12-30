Δύο απανωτές τεχνικές ποινές δέχτηκε ο Τσάβι Πασκουάλ εξαιτίας της έντονης αντίδρασής του για το φάουλ που χρέωσαν οι διαιτητές στον Μάιλς Νόρις με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε από νωρίς... σκούρα κόντρα στη Μονακό στο πλαίσιο της 19η αγωνιστικής της EuroLeague κι αυτό προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Τσάβι Πασκουάλ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε μάλιστα στο να σημειώνει και διαφορά 20 πόντων κάνοντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο των Καταλανών. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το φάουλ που χρεώθηκε ο Μάιλς Νόρις στο τρίποντο που εκτέλεσε ο Μάικ Τζέιμς για το 42-57 στο 25'.

Τότε ο Τσάβι Πασκουάλ αντέδρασε σαν... ταύρος σε υαλοπωλείο θέτοντας στο στόχαστρο τους διαιτητές της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο απανωτές τεχνικές ποινές και να αποβάλλεται από τη συνέχεια του ματς.