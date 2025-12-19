Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Παπανικολάου από τα παλιά με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό
Ο Κώστας Παπανικολάου έβγαλε την άμυνα μαζί με τον Νιλικίνα και στη συνέχεια κάρφωσε στο ανοιχτό γήπεδο, με τον κόσμο στο ΣΕΦ να ξεσηκώνεται.
Ο Κώστας Παπανικολάου έβγαλε μια φάση από τα... παλιά.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αφού, μαζί με τον Νιλικίνα έβγαλαν την άμυνα, στη συνέχεια πήρε τη μπάλα και κάρφωσε στο ανοιχτό γήπεδο, ξεσηκώνοντας όλο το ΣΕΦ.
Το κάρφωμα του Κώστα Παπανικολάου:
K-PAP on the fastbreak! 🚨#MotorolaMagicMoment @Moto | @Olympiacos_BC @K_pap16 pic.twitter.com/EiPPMHMq5u— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
