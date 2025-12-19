Ο Κώστας Παπανικολάου έβγαλε την άμυνα μαζί με τον Νιλικίνα και στη συνέχεια κάρφωσε στο ανοιχτό γήπεδο, με τον κόσμο στο ΣΕΦ να ξεσηκώνεται.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αφού, μαζί με τον Νιλικίνα έβγαλαν την άμυνα, στη συνέχεια πήρε τη μπάλα και κάρφωσε στο ανοιχτό γήπεδο, ξεσηκώνοντας όλο το ΣΕΦ.