Ο Τζόρνταν Ογκουντίραν δηλώθηκε στη Stoiximan GBL από το Μαρούσι και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Καρδίτσα.

Διαθέσιμος για τον Ηλία Παπαθεοδώρου στο Μαρούσι είναι ο Τζόρνταν Ογκουντίραν, καθώς δηλώθηκε στη Stoiximan GBL. Μετά την αποχώρηση του Λόντον Περάντες τη θέση του κάλυψε ο 29χρονος βραχύσωμος πόιντ γκαρντ, ο οποίος προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα και είναι έτοιμος να μπει στη «μάχη» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Τζόρνταν Ογκουντίραν και ο Τζάστιν Μπριγκς είναι οι δυο παίκτες που θα παλέψουν για τη μια θέση στην εξάδα για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Οι πιθανότητες για το ποιος θα «κοπεί» το Σάββατο (20/12) είναι μοιρασμένες και θα εξαρτηθεί από το πλάνο του Ηλία Παπαθεοδώρου και τη στόχευση του.

Ενδεχομένως, να πάει με έναν ακόμη ψηλό επιλέγοντας τον Μπριγκς, καθώς η απόκτηση του Τζορτζ Πάπας προσδίδει μια επιπλέον λύση στην περιφέρεια.

Βέβαια και ο Ογκουντίραν είναι έτοιμος και η παρουσία του θα βοηθήσει στην διατήρηση του ελέγχου του ρυθμού, αλλά και στη δημιουργία, που είναι απαραίτητο συστατικό για να κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη νίκη το Μαρούσι.

Η αποστολή της ομάδας των «βορείων προαστίων» θα αναχωρήσει για την Καρδίτσα το Σάββατο μετά την προπόνηση που θα κάνει στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

