Ολυμπιακός: Ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στη Βιλερμπάν
Στις νίκες θέλει να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Οι Πειραιώτες προέρχονται από 3 σερί αρνητικά αποτελέσματα και φιλοξενούν την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime) για την 17η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στο 8-7 και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της κόντρα στους Γάλλους. Στο 4-12 και στην τελευταία θέση η ομάδα από τη Λυών.
Ο Μόρις δεν θα παίξει στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν την Παρασκευή για τη Euroleague και προετοιμάζεται για το ματς με Κολοσσό την Κυριακή. Ο Μπαρτζώκας στάθηκε στους λόγους της ήττας από τη Βαλένθια. Ο Νιλικίνα ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε».
Eκτός οι Έβανς, Μόρις, Φολ, Γουόρντ και ΜακΚίσικ για τον Ολυμπιακό. Off o Nτε Κολό για τη Βιλερμπάν, αμφίβολοι οι Τζάκσον, Εντιαγιέ και Γουότσον.
Το πρόγραμα της βραδιάς
19:30 Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC
20:00 Ζαλγκίρις - Παρτιζάν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια
