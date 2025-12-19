Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ (21:15) την Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague και ψάχνει νίκη μετά από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Στις νίκες θέλει να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Οι Πειραιώτες προέρχονται από 3 σερί αρνητικά αποτελέσματα και φιλοξενούν την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime) για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στο 8-7 και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της κόντρα στους Γάλλους. Στο 4-12 και στην τελευταία θέση η ομάδα από τη Λυών.

Ο Μόρις δεν θα παίξει στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν την Παρασκευή για τη Euroleague και προετοιμάζεται για το ματς με Κολοσσό την Κυριακή. Ο Μπαρτζώκας στάθηκε στους λόγους της ήττας από τη Βαλένθια. Ο Νιλικίνα ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε».

Eκτός οι Έβανς, Μόρις, Φολ, Γουόρντ και ΜακΚίσικ για τον Ολυμπιακό. Off o Nτε Κολό για τη Βιλερμπάν, αμφίβολοι οι Τζάκσον, Εντιαγιέ και Γουότσον.

Το πρόγραμα της βραδιάς

19:30 Αναντολού Εφές - Ντουμπάι BC

20:00 Ζαλγκίρις - Παρτιζάν

20:30 Μονακό - Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια