Νιλικίνα: «Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Φρανκ Νιλικίνα στάθηκε στις απαιτήσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό και το ματς με τη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (21:15) και ο Φρανκ Νιλικίνα μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά και στη βελτίωση που απαιτείται στους Πειραιώτες.

Για τη Βιλερμπάν και την αντίδραση του Ολυμπιακού: «Θα είναι ωραίο που θα αντιμετωπίσω γνώριμα πρόσωπα. Θέλουμε να κερδίσουμε, ειδικά επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι».

Για το αν μίλησε η ομάδα στα αποδυτήρια: «Πάντα μιλάμε στην ομάδα και με τους προπονητές για το πως θα γίνουμε καλύτεροι είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Υπάρχει χώρος για βελτίωση».



Για τις απαιτήσεις στον Ολυμπιακό: «Ξέρω ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές για τον Ολυμπιακό. Πάντα είναι υψηλό το επίπεδο και δεν με έχει απογοητεύσει, αφού ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε και προσπαθούμε σκληρά για αυτό».