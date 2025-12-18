Νιλικίνα: «Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε»
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (21:15) και ο Φρανκ Νιλικίνα μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά και στη βελτίωση που απαιτείται στους Πειραιώτες.
Για τη Βιλερμπάν και την αντίδραση του Ολυμπιακού: «Θα είναι ωραίο που θα αντιμετωπίσω γνώριμα πρόσωπα. Θέλουμε να κερδίσουμε, ειδικά επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι».
Για το αν μίλησε η ομάδα στα αποδυτήρια: «Πάντα μιλάμε στην ομάδα και με τους προπονητές για το πως θα γίνουμε καλύτεροι είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Υπάρχει χώρος για βελτίωση».
Για τις απαιτήσεις στον Ολυμπιακό: «Ξέρω ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές για τον Ολυμπιακό. Πάντα είναι υψηλό το επίπεδο και δεν με έχει απογοητεύσει, αφού ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε και προσπαθούμε σκληρά για αυτό».
🔴Οι δηλώσεις του Φρανκ Νιλικινά μια μέρα πριν την αναμέτρηση των ερυθρόλευκων με την Βιλερμπάν!#OlympiacosΒC pic.twitter.com/r5Dc17Y4gP— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 18, 2025
